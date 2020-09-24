Владельцы RTX 3080 столкнулись с проблемами

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что сразу масса пользователей, купивших видеокарты RTX 3080, столкнулись с проблемами разного рода. У кого-то просто вылетают игры, у кого-то встречаются проблемы с черным экраном, кто-то жалуется на проблемы с драйверами и на перегрев чипов памяти. Стоит отметить, что проблемы заметны у большинства пользователей сети — видеокарты разных производителей в разных странах показывают схожие результаты. Сами производители пока что никак не комментируют данную ситуацию, так как видеокарты только поступили в продажу и, вероятно, какие-то баги можно будет починить при помощи софта. Но мы ожидаем новостей в этом направлении — хотелось бы узнать, насколько проблема серьезная.