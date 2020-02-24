Влагостойкий внешний диск компании TeamGroup

Компания выпустила новый внешний жесткий диск PD1000, который оснащен военными требованиями к защите и безопасности данных.

Благодаря продуманной конструкции и сертификатам защиты, накопитель обеспечивает защиту от падения, пыли и влаги. Также накопитель может выдержать до 1600 кг веса, то есть, если автомобиль наедет колесом на устройство ему ничего не будет.

Накопитель предлагает 512 Гб и 1 Тб памяти. Скорость чтения и записи составляет 1000/900 Мб/с ,соответственно. PD1000 использует USB 3.2 интерфейс подключения и совместимость с операционными системами Windows, Mac и Android.