Внешние жёсткие диски ASUS FX получили RGB-подсветку

Компания ASUS представила портативный жёсткий диск FX External Hard Drive, одной из особенностей которого можно назвать многоцветную подсветку. По словам производителя, перед нами первый на рынке внешний накопитель на основе 2,5-дюймового диска с поддержкой Aura Sync. С её помощью можно настроить и синхронизировать световые эффекты между совместимым оборудованием, например, игровой клавиатурой. К компьютеру накопитель подключается через порт USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Этот же разъём служит для подачи питания. Пользователь сможет выбрать из двух вариантов: на 1 и 2 ТБ. Отметим поддержку шифрования информации по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит. Цена на новинки составит 65 и 90 долларов, соответственно.