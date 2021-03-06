Внешний накопитель Crucial X6 предлагает емкость до 4 ТБ

Crucial выпускает внешний SSD-накопитель серии X6. Новые портативные накопители доступны в варианте на 500 ГБ и 4 ТБ.

Портативный накопитель выполнен в компактном форм-факторе. Корпус имеет закругленные углы, матовую отделку в черном исполнении.

Скорость чтения накопителя Crucial X6 достигает 800 мб/с. Он совместим с устройствами имеющих интерфейс подключения USB-C, такие как ПК, Mac, PlayStation 5, устройства Android, а также другие устройства. При использовании с адаптером Crucial USB-C - USB-A портативные накопители также работают с PS4, Xbox One, XBOX Series S/X и другими устройствами USB-A.

Цена 500 ГБ версии составляет 69,95 долларов, а 4 ТБ продается по цене 489,95 долларов.
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