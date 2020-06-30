Внешний накопитель Sabrent Rocket XTRM-Q получил интерфейс Thunderbolt 3

В мае компания Sabrent пополнила ассортимент твердотельных накопителей типоразмера M.2 моделью Rocket Q емкостью 8 ТБ и поддержкой протокола NVMe. Сегодня на её основе был представлен внешний накопитель Sabrent Rocket XTRM-Q, который получил интерфейс Thunderbolt 3, позволяющий передавать данные со скоростью до 2,7 ГБ/с. В случае с портом USB максимальная скорость составит 900 МБ/с. Новинка характеризуется флеш-памятью 3D QLC NAND производства Micron и контроллером Phison E12S. Она выйдет в версиях объемом 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ по цене в 170, 220, 360, 830 и 1600 долларов соответственно.

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