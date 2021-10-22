Внутри браузера Opera GX появилась офлайн игра Operius

В браузере Opera GX появилась аркадная офлайн игра Operius, которая способна скрасить время ожидания появления стабильного интернета. Она будет автоматически появляться в браузере при каждом сбое подключения. Те, кто хочет сыграть в Operius при стабильном интернете, могут просто набрать opera://operius в адресной строке Opera GX.

Действие созданной разработчиком Mors игры происходит в мире, где все компьютеры одновременно утратили связь с интернетом из-за загадочного НЛО, возникшего в небе. Единственный способ восстановить связь — пройти по внутренним помещениям летательного аппарата и уничтожить его изнутри. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, необходимо разобраться с толпами инопланетных захватчиков и преодолеть множество препятствий.

В июле Opera GX провела геймджем «No Internet» («Нет интернета»), чтобы найти игру, которая развлечет более чем 10 миллионов геймеров, пользующихся браузером, если у них отключится интернет. В конкурсе участвовало более 900 игр, созданных в GameMaker Studio 2, поэтому конкуренция была очень высокой. Но триумфатором стала Operius: она победила в опросе, где за восемь отобранных экспертами игр голосовали более 100 000 пользователей Opera GX и GameMaker.

Operius отличается дерзкой ретро-графикой в стиле космических аркадных шутеров 1980-х и энергичным саундтреком от Catonator. И даже без интернета игрокам доступен мультиплеер: войдите в режим для двух игроков и разделите клавиатуру с другом.

Помимо того, что игра вошла в автономный режим Opera GX и спасет многих геймеров от скуки и грусти, разработчик Operius Mors также получил денежный приз в размере $10 000. Создатели двух других призеров, Aliens Stole My WiFi и Nettie & Settie Save the Internet, получили $7 000 и $3 000, соответственно.

К счастью, пользователям не придется выключать роутер, чтобы поиграть в Operius: с GXC можно играть, когда у вас нет проблем с подключением. GXC — новая платформа Opera для самостоятельной публикации, где инди-разработчики смогут бесплатно размещать свои творения на движке GameMaker Studio, а другие пользователи — играть в них и сразу же оставлять отзывы. Operius, а также Aliens Stole My WiFi и Nettie & Settie Save the Internet будут доступны на GXC.

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