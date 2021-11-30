Vodafone тестирует ветряные мачты для мобильных телефонов

Британский оператор мобильной связи Vodafone объявил, что тестирует мачты для мобильных телефонов с автономным питанием. Эти новые мобильные мачты будут использовать энергию ветра. Новые ветряные мачты для мобильных телефонов разработаны для сельской местности и могут использоваться как часть общей сельской сети.

Vodafone развернет их по всей Великобритании, поддерживая цель компании по достижению чистого нуля для своих операций в Великобритании к 2027 году. Новаторские эко-башни также позволят развертывать новые мобильные площадки в большинстве в удаленных местах, без серьезных проблем и затрат на подключение к электросети. Vodafone стремится работать с отраслевыми партнерами над расширением покрытия мобильной связью до 95% территории Великобритании к 2025 году и достижением чистого нуля для своих операций в Великобритании к 2027 году. Внедрение инновационных технологий, таких как сайт с автономным питанием, имеет важное значение для удовлетворения обоих этих требований.
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