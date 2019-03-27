Военные США испытали одноразовый грузовой беспилотник

Американские военные испытали одноразовые беспилотники, которые могут перевозить грузы на большие расстояния.

Изготовленная из дешевой фанеры, крупная версия планера может нести более 700 кг груза. Вчера ученые из Logistic Gliders успешно завершили серию испытаний с морскими пехотинцами США. Использование беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов это идея, которую военные исследовали годами. Традиционные самолеты потребляют много топлива, а данное беспилотное воздушное устройство не требует ничего. Единственным недостатком в этих планеров является то, что они должны быть запущены с более крупного самолета. После чего они смогут спокойно планировать самостоятельно или с помощью радиоуправления, а во время приземления он автоматически выпускает парашют. Планеры летают на небольшой высоте и не нуждаются в посадочной зоне.