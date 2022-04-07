Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддерживают беспроводные обновления

Компания Volvo объявила, что теперь предлагает беспроводные обновления программного обеспечения для всей линейки автомобилей. Впервые представив эту функцию на полностью электрических моделях, таких как XC40 , эта функция теперь доступна для всех новых моделей XC90, S60 и V60 ICE и гибридных автомобилей.

Новое обновление будет выпущено на этой неделе для более чем 190 000 автомобилей. Владельцы получат последнюю версию Android Automotive OS с Android 11 в своих информационно-развлекательных системах с новыми категориями приложений в Google Play, от навигации до зарядки и парковки. Ожидается, что потоковое видео появится позже в этом году.

Обновления управления энергопотреблением помогут поддерживать стабильную температуру батареи как в теплую, так и в холодную погоду, чтобы увеличить запас хода и сократить время зарядки. Tesla стала пионером в области беспроводных обновлений программного обеспечения для своих моделей S, X, 3 и других автомобилей, гарантируя покупателям, что их электромобили получат функции, присущие более новым моделям.
Представлен электрический самокат Razor Icon…
Представлен электрический самокат Razor IconRazor Icon — это новый электрический самокат, способный развивать скорость до 29 км/ч благодаря двигателю…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2Сегодня индийский стартап OBEN EV представил электрический мотоцикл Oben Rorr. …
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и ув…
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и увКомпания Accesstyle представляет новые линейки продуктов – электрические самокаты и увлажнители воздуха. …
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati Futa…
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati FutaDucati Futa — гоночный электрический велосипед, разработанный для быстрой и эффективной езды. Ducati пред…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромоб…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромобGM и Honda совместно разработают серию доступных электромобилей с использованием глобальной архитектуры и…
Представлен Kia Niro 2022 года…
Представлен Kia Niro 2022 годаKia объявила о выпуске своего нового Kia Niro 2022 года, автомобиль будет доступен с рядом вариантов мощн…
Xiaomi Automobile продемонстрирует первый прототип электромо…
Xiaomi Automobile продемонстрирует первый прототип электромоВ ноябре прошлого года стало известно, что Xiaomi будет массово производить электромобили в пекинском E-T…
Suzuki и SkyDrive подписали соглашение о разработке летающих…
Suzuki и SkyDrive подписали соглашение о разработке летающихЯпонский автопроизводитель Suzuki и компания SkyDrive, занимающаяся производством летающих автомобилей, з…
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для городаОбзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для города
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor