Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддерживают беспроводные обновления

Компания Volvo объявила, что теперь предлагает беспроводные обновления программного обеспечения для всей линейки автомобилей. Впервые представив эту функцию на полностью электрических моделях, таких как XC40 , эта функция теперь доступна для всех новых моделей XC90, S60 и V60 ICE и гибридных автомобилей.

Новое обновление будет выпущено на этой неделе для более чем 190 000 автомобилей. Владельцы получат последнюю версию Android Automotive OS с Android 11 в своих информационно-развлекательных системах с новыми категориями приложений в Google Play, от навигации до зарядки и парковки. Ожидается, что потоковое видео появится позже в этом году.

Обновления управления энергопотреблением помогут поддерживать стабильную температуру батареи как в теплую, так и в холодную погоду, чтобы увеличить запас хода и сократить время зарядки. Tesla стала пионером в области беспроводных обновлений программного обеспечения для своих моделей S, X, 3 и других автомобилей, гарантируя покупателям, что их электромобили получат функции, присущие более новым моделям.