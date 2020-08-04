Возрождение линейки ноутбуков Huawei MateBook D14 и D15

Компания Huawei обновила свою линейку ноутбуков Huawei MateBook D14 и D15, которые были презентованы в прошлом году. В этот раз основой для них стали мощные процессоры от AMD серии Ryzen 4000 7nm (кодовое имя Renoir). В не зависимости от выбранной диагонали оба ноутбука достаточно тонкие и легкие, чтобы их удобно было носить собой. MateBook D14 имеет толщину 15,9 мм и вес 1,38 кг, в то время как характеристики MateBook D15 составляют 16,9 мм и 1,53 кг соответственно. Ноутбуки сохранили металлический корпус и узкие рамки, которые позволяют им открываться под углом 180 градусов. Также вернулся встроенный сканер отпечатков пальцев.

MateBook D14 оснащен 14-дюймовым IPS дисплеем FullView с разрешением 1080р, а соотношение площади экрана и корпуса составляет 84%. MateBook D15 щеголяет 15,6-дюймовым экраном с аналогичными характеристиками как и его меньший брат. Соотношение площади экрана и корпуса составляет в нем чуть больше и составляет 87%. Потенциальные покупатели могут выбрать между двумя вариантами процессоров на базе Zen 2. Ryzen 5 4500U имеет шесть ядер, шесть потоков с базовыми тактовыми частотами 2,3 ГГц и 4 ГГц. Более мощная модель Ryzen 7 4700U, несёт в себе восемь ядер и восемь потоков, которые работают с тактовой частотой 2 ГГц и 4,1 ГГц соответственно. Процессор - это единственный параметр MateBook D14 и D15, который вы можете выбрать, потому что объём памяти и жёсткого диска являются неизменными. Независимо от процессора, ноутбуки поставляются с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ жестким диском M.2 PCIe SSD 2. Несмотря на меньший размер модель MateBook D 14 имеет большую батарею. Huawei оснастила его батареей емкостью 56 Втч, в то время как MateBook D 15 имеет батарею емкостью 42 Втч. При этом оба ноутбука используют зарядное устройство мощностью 65 Вт, поэтому зарядка с нуля до пригодного для использования уровня не займет много времени. MateBook D 14 с Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U продается примерно за $ 584 и 656$ соответственно. Более крупный MateBook D 15 с теми же параметрами процессора обойдется примерно в $599 и $670 соответственно.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook D14 и D15
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Возрождение линейки ноутбуков Huawei MateBook D14 и D15

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