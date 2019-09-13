Все для победы: выбираем по-настоящему геймерское детское кресло

Если компьютерные игры приравняли к спорту, то клавиатура, мышь, наушники и, конечно же, кресло — это спортивный инвентарь. А значит, его главные признаки — не причудливая форма и попугайская раскраска, а идеальная эргономика и надежность. В итальянской компании KULIK SYSTEM ничего не смыслят в игровых манипуляторах и акустике. Но создают безупречные компьютерные кресла. В том числе для детей.

Взрослый подход к комфорту

У геймерского «трона» 3 ключевые задачи, и ни одна из них не ускользнула от внимания разработчиков:

Быть эргономичным. Результативность зависит и от удобства. Каждая из детских моделей разработана при участии экспертов по эргономике, а мультимеханизм BASIC предлагает десятки регулировок.

Беречь от дискомфорта. Поклонники видеоигр часами у монитора, а боли в спине и шее не самый желанный их союзник. Благодаря спинке и сидению с запатентованной системой поддержки таза и всех отделов позвоночника о проблемах можно забыть.

Не создавать «парниковый эффект». В жаркое время года от него спасает только обивка из дышащих материалов. КУЛИК СИСТЕМ предлагает сразу несколько таких вариантов: от азура до перфорированной экокожи.

Где приобрести такие детские компьютерные кресла в СПБ? В ТЦ «Мебельный континент» по ул. Варшавской, 3 (ст. метро «Электросила»). Жители Москвы, Реутова, Химок и Мытищ тоже не обделены фирменными магазинами. Но, чтобы подарить ребенку комфорт, даже не обязательно выходить из дома: заказать кресло можете и на официальном сайте компании. Уже готовое или выбрав расцветку и обивку в онлайн-конструкторе.

Кресло на долгие годы

Какой геймерский «трон» точно бесполезен? Сломанный. Разработчики как следует позаботились, чтобы их продукцию не постигла такая участь:

Хромированная основа. Дети легче взрослых, так что в большинстве случаев хватило бы и пластика. Но разве надежность бывает избыточной? Крестовина, мультимеханизм и каркас выполнены из стали. А потому готовы даже к сверхнагрузкам.

Высокотехнологичные материалы. На роль наполнителя выбран цельнолитой ячеистый эластомер. Позаимствованный из авиастроения, он выдерживает более 1 000 000 нажатий без видимой деформации. А обивка, в зависимости от типа, щеголяет пропиткой на основе тефлона или ионов серебра.

Вот почему гарантия на все модели может достигать 36 месяцев. А срок службы самих кресел — десятков лет. Такая покупка — не только для детей, но и для внуков.