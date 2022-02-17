Все сериалы Marvel покинут Netflix в следующем месяце

Несколько лет назад у Netflix и Marvel было партнерство, в рамках которого Netflix создала несколько сериалов, основанных на некоторых героях Marvel. Среди них были Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж, Железный Кулак и Каратель, но этому партнерству приходит конец.

Похоже, что все сериалы Marvel будут сняты с Netflix в следующем месяце. Это не является большим сюрпризом, поскольку Disney, вероятно, хочет вернуть все свои франшизы и интеллектуальную собственность под свой контроль, хотя Netflix сыграл огромную роль в создании сериала. Также необходимо учитывать контракты и лицензионные соглашения. Возможность отменить эти шоу или не продлевать лицензионное соглашение — это только часть сделки. Возможно у Disney есть планы в будущем создать собственный сериал, основанный на этих персонажах.
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