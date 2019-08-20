Генеральный директор Apple Тим Кук отправился в Twitter и поделился пятью потрясающими фотографиями, сделанными с помощью iPhone, и среди них было изображение, сделанное индийским фотографом Варуном Адитьей.

Всемирный день фотографии был отмечен 19 августа.

Адитья - ведущий фотограф дикой природы из Индии. Известные своими яркими, недооцененными и уникальными рассказывающими историю композициями, его изображения превратились в ведущие публикации во всем мире.

«Счастливый WorldPhotographyDay! Сегодня и каждый день мы вдохновлены тем , что наши клиенты захватить с iPhone. Взгляните на некоторые из наших недавних фаворитов со всего мира,» Кук далее твиттере .

Два индейца недавно выиграли независимые награды фотографии на iPhone Photography Awards 2019.

Бхалотия, уроженец Махарастры, занял второе место в категории «Серии», а Срикумар Кришнан из Карнатаки занял первое место в категории «Закат».