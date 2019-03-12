Всемирной паутине исполнилось 30 лет

Тридцать лет назад, 12 марта британский программист Тим Бернерс-Ли представил свою концепцию управления данными, которая впоследствии превратилась в «веб». Бернерс-Ли работал над большой гипертекстовой базой данных с однотипными ссылками, чтобы облегчить работу с компьютерами своим коллегам в швейцарской лаборатории CERN. И сегодняшняя праздничная открытка-дудл на главной странице поисковика Google, которую сложно не заметить, служит очередным тому напоминанием.

На сегодняшний день интернет проник практически во все сферы человеческой деятельности, охватил огромную часть мира и стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Так что изобретение Всемирной паутины — это, без преувеличения, один из поворотных моментов в истории человечества.