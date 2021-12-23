Встраиваемые холодильники CANDY будут производиться на новом заводе в Румынии

Первый построенный на территории Европейского союза завод Haier по производству холодильной техники начал свою работу. Предприятие производит высококлассные холодильники Candy, Hoover и Haier. Новая производственная площадка расположена в индустриальном парке Allianso вблизи г. Плоешти, в 70 км от Бухареста, Румыния. Завод ориентирован на производство лучших в своем классе холодильников. Новинки порадуют покупателей возможностью подключения к мобильному устройству через приложение, долгим хранением продуктов с сохранением полезных свойств, а также сниженным энергопотреблением.

Техника, произведенная на новом заводе, будет доступна и российским покупателям: уже стартовало производство первых партий встраиваемых холодильников нового семейства Candy Fresco. Холодильники Candy Fresco построены на абсолютно новой платформе и включают в себя модели с технологией Low Frost и уникальной системой No Frost Circle+, с управлением через приложение hOn, предоставляющим доступ к массе полезных функций (контроль свежести продуктов, food locator и др.). Старт продаж на российском рынке запланирован на 1 квартал 2022 года

Благодаря инвестициям, превышающим 70 млн. евро, завод, занимающий площадь 63000 м², построен с применением передовых технологий и инновационных решений, в основе которых лежат Интернет вещей и концепция «Индустрия 4.0». Штат сотрудников будет превышать 800 человек, на помощь которым придут роботы и новейшее оборудование. Производственная мощность завода составит более 1 миллиона холодильников в год для обеспечения поставок на все рынки Европы и за её пределы. Таким образом, производственная площадка станет крупнейшим хабом Haier по экспорту холодильников в Европе.

Завод Haier Tech будет в большей степени нацелен на европейский рынок и европейских потребителей, являясь ещё одной из производственных площадок компании, которые позволят самым лучшим образом отвечать на потребности покупателей в холодильном оборудовании по всему миру. В планы компании входит дальнейшее расширение производственной площадки с целью значительного увеличения мощностей для производства холодильного оборудования и, возможно, продукции других категорий.
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