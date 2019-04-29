WD Blue 3D NAND SATA SSD с 4 ТБ памяти

В последнее время пользователи стали все больше времени обращать на SSD, так как они стали заметно дешевле и позволяют получить действительно громадную скорость работы с файлами. Вы просто устанавливаете SSD и получаете загрузку компьютера буквально за 10 секунд вместо минуты с HDD. Правда, длительное время пользователи жаловались на то, что нет объемных твердотельных накопителей и тяжело работать с контентом. Теперь эту проблему полностью исправили, ведь на рынок вышел накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD с 4 терабайтами памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда хранить все необходимые файлы, работать с системой и получать от этого удовольствие. Осталось только разобраться в том, где такой диск лучше всего приобретать.