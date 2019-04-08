WD G-Technology ArmorATD не боится ничего

В последнее время большинство производителей стали выпускать свои варианты внешних жестких дисков, так как они пользуются неимоверным спросом. Сами подумайте — на рынке очень много ноутбуков, но у них всегда проблемы с памятью. В ноутбуках этого года вы можете встретить накопители на 128 гигабайт, чего не хватит даже в том случае, если вы будете просто заниматься рабочими задачами и ничем более. Для таких пользователей придумали внешний накопитель WD G-Technology ArmorATD, который защищен от любых физических воздействий и может похвастаться довольно привлекательным дизайном корпуса. Внутри такого накопителя можно разместить до 4 терабайт памяти, что очень полезно, если вы любите носить с собой фильмы в высоком разрешении.