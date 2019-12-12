WD представила SSD накопитель с собственным контроллером

2019-12-12, Автор - Ramil; Продукт - SN550 ; [133]
По сравнению с предшественником SN500, в новой модели SN550 была увеличена емкость. Но это не главное, накопитель теперь имеет PCIe x4 интерфейс и поддерживает 64-слойный 3D TLC NAND. Линейка SN550 была представлена в трех вариантах: 250 Гб, 500 Гб и на 1 Тб.

Форм-фактор накопителя SN550 2280 M.2. SSD от WD имеет собственный контроллер памяти WD NVMe. Скорость чтения/записи до 2400 МБ/с. Производительность произвольного чтения 1 Тб SSD составляет 405 000 операций ввода-вывода в секунду. Выносливость диска 1 ТБ составляет 600 ТБ. WD предоставляет пятилетнюю гарантию.

Комментарии и отзывы SN550
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