WD представила SSD накопитель с собственным контроллером

По сравнению с предшественником SN500, в новой модели SN550 была увеличена емкость. Но это не главное, накопитель теперь имеет PCIe x4 интерфейс и поддерживает 64-слойный 3D TLC NAND. Линейка SN550 была представлена в трех вариантах: 250 Гб, 500 Гб и на 1 Тб.

Форм-фактор накопителя SN550 2280 M.2. SSD от WD имеет собственный контроллер памяти WD NVMe. Скорость чтения/записи до 2400 МБ/с. Производительность произвольного чтения 1 Тб SSD составляет 405 000 операций ввода-вывода в секунду. Выносливость диска 1 ТБ составляет 600 ТБ. WD предоставляет пятилетнюю гарантию.