WD представила накопители на 24 и 28 ТБ

Достаточно известная на весь мир компания Western Digital начала полноценные поставки своих жёстких дисков серии UltraStar и Gold CMR ёмкостью до 24 ТБ, а также увеличила объем поставок дисков SMR ёмкостью 28 ТБ. Компания заявила, что на текущий момент на рынке наблюдается просто огромный спрос на накопители большой ёмкости в области облачных технологий и центров обработки данных, поэтому представители компании решили представить на рынок два передовых жёстких диска, которые не только предоставляют доступ к приличному объёму пространства, но и задействуют последние технологии в сегменте. Соответственно, модели Ultrastar DC HC580 24 ТБ и Western Digital Gold 24 ТБ готовы покорять потенциального покупателя функциональностью и энергоэффективностью (последнее для ЦОД очень важно).

Оба диска используют технологию энергоэффективной перпендикулярной магнитной записи, благодаря чему производителю удалось существенно увеличить объём памяти. В результате, например, модель HC580 способна обеспечивать до 612 ТБ хранилища на серверную стойку, и диск на 12% более энергоэффективен на 1 ТБ по сравнению с предыдущей моделью ёмкостью 22 ТБ. Большая ёмкость, вместе с улучшениями в области энергоэффективности, делает модель HC580 готовой для применения в промышленности и не только. При этом стоимость производитель пока что не называет, потому что это решения для корпоративного рынка и никто не будет оглашать цены для большинства обычных пользователей.