WD представила передовой накопитель Black SN770M

Сегодня компания Western Digital официально представила свой новый NVMe SSD-накопитель формата 2230 — модель получила название WD Black SN770M. Этот компактный накопитель имеет более короткую печатную плату и размещение NAND-памяти только с одной стороны, что делает его особенно удобным в условиях ограниченного пространства, например, в устройствах типа Steam Deck. Очень вероятно, что эта новая модель представляет собой урезанную версию накопителя Black SN770 от Western Digital, так как рабочие скорости и архитектура контроллера идентичны. При ёмкости 2 ТБ скорость последовательного чтения составляет 5 150 МБ/сек, а скорость последовательной записи — 4 850 МБ/сек.

Все эти характеристики уместились в накопителе весом всего 2,8 грамма. Как и у других SSD-накопителей, максимальная пропускная способность WD Black 770M зависит от ёмкости. Версии 2 ТБ и 1 ТБ почти идентичны по скорости, за исключением скорости последовательной записи, которая у версии 2 ТБ на 50 МБ/сек ниже, чем у версии 1 ТБ, составляя в итоге 4 900 МБ/сек. Покупатели, выбравшие версию SN 770M ёмкостью 500 ГБ, получат скорости чуть ниже — 5 000 МБ/сек при чтении и 4 000 МБ/сек при записи. Конечно, время службы накопителя также зависит от выбранной ёмкости, но версия SN770M на 500 ГБ имеет запас в 300 ТБ, и мало кто из пользователей столкнется с проблемой деградации NAND-ячеек. На данный момент стоимость продукта не была объявлена, но это, безусловно, значительное событие на рынке, так как ранее ничего подобного никто не выпускал.