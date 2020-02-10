WD выпустила новую технологию 3D NAND

2020-02-10, Автор - Ramil; Продукт - BiCS5 ; [89]
Компания Western Digital выпустила новую технологию. Она построена на технологии TLC и QLC. Производитель сообщает, что BiCS5 составит конкуренцию обеспечивая большую емкость, производительность и надежность.

BiCS5 это новая 3D NAND технология пятого поколения. В ней улучшены процессы и ячейки 3D NAND. BiCS5 предлагает на 40% большего объема памяти на каждую пластину, по сравнению с предыдущей BiCS4.

Технология BiCS5 была разработана совместно с компанией Kioxia. Она будет производиться в Японии.

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