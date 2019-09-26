WIndows 10 покорила отметку в 900 миллионов устройств

Microsoft, когда выпустили Windows 10 была цель достигнуть за 3 года миллиард устройств с их ОС.

За последние 12 месяцев в Windows 10 было установлено больше, чем когда-либо, за один год. К этому числу относится большое количество устройств, PC, Xbox, Surface и HoloLens все они работают под управлением Windows 10.

С приближением конца 2019 года еще неизвестно, достигнет ли Microsoft своей цели к концу этого года. Однако с приближением даты окончания срока действия Windows 7, а именно 14 января 2020 года, еще больше систем будет обновлено до Windows 10.