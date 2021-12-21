Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель WD Black SN850X

Western Digital готовится обновить свою линейку твердотельных накопителей новым флагманским продуктом - WD Black SN850X. На этот накопитель была сделана ссылка в сертификационной документации PCI-SIG от 10 декабря. Накопитель оснащен интерфейсом PCI-Express 4.0 x4. Больше ничего не известно о накопителе, но «X» в его названии может означать повышение производительности по сравнению с текущим WD Black SN850 за счет обновленного контроллера, нового поколения флэш-памяти NAND или лучшего охлаждения. В отчете также упоминается привод под названием «SN820», который может быть «небрендированным» преемником PC SN810, который компания продает OEM-производителям.

Комментарии и отзывы WD Black SN850X
ADATA представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 се…
ADATA представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 сеКомпания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных…
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового…
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового
Synology выпускает экономичное флэш-хранилищеSATA FlashStati…
Synology выпускает экономичное флэш-хранилищеSATA FlashStatiКомпания Synology объявила об выпуске экономичного флэш-хранилища SATA FlashStation FS2500. …
OWC представляет Accelsior 8M2 самый быстрый накопитель в ми…
OWC представляет Accelsior 8M2 самый быстрый накопитель в миOWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также уважаемый поставщи…
Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель W…
Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель WWestern Digital готовится обновить свою линейку твердотельных накопителей новым флагманским продуктом - W…
Новое решение от Western Digital для создателей контента …
Новое решение от Western Digital для создателей контента Когда при реализации очередного увлекающего его без остатка проекта создатель пробирается через больши…
Seagate выпустил два новых жестких диска емкостью 20 ТБ…
Seagate выпустил два новых жестких диска емкостью 20 ТБСегодня компания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в области решений для инфраструктуры хран…
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыс…
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). СверхбысБесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как с каждым годом повышается пр…
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor