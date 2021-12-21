Western Digital готовит выпустить твердотельный накопитель WD Black SN850X

Western Digital готовится обновить свою линейку твердотельных накопителей новым флагманским продуктом - WD Black SN850X. На этот накопитель была сделана ссылка в сертификационной документации PCI-SIG от 10 декабря. Накопитель оснащен интерфейсом PCI-Express 4.0 x4. Больше ничего не известно о накопителе, но «X» в его названии может означать повышение производительности по сравнению с текущим WD Black SN850 за счет обновленного контроллера, нового поколения флэш-памяти NAND или лучшего охлаждения. В отчете также упоминается привод под названием «SN820», который может быть «небрендированным» преемником PC SN810, который компания продает OEM-производителям.