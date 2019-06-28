Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества. Дело не в неуплате счетов, а в том, что случилась некая авария на линии и с 15 июня ее никак не могут устранить, а заводы стоят, не выпуская чипы памяти. Естественно, такой застой сильно скажется на общем объеме выпущенной продукции, так как компания потеряла около половины чипов памяти за месяц. Вероятно, это же повлияет и на стоимость данных накопителей, так как на рынке дефицит и пользователи вскоре будут платить за память больше денег, чем могли бы. Вот такие катастрофы и влияют на цены на рынке в течение целого года или даже больше, пока компания не покроет свои убытки.