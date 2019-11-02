Western Digital объявляет финансовые результаты за первый квартал 2020 финансового года

Western Digital Corp., сообщила о выручке в размере 4,0 млрд долларов за первый финансовый квартал, закончившийся 4 октября 2019 года. Операционные убытки составили 129 млн долларов, а чистый убыток - 276 млн долларов. За исключением некоторых корректировок без учета GAAP, компания получила операционную прибыль без учета GAAP в размере 235 миллионов долларов США и чистую прибыль без учета GAAP в размере 101 миллиона долларов США или 0,34 доллара США на акцию.

В течение первого финансового квартала 2020 года компания получила 253 млн долл. США, от операций и завершила квартал с общей суммой в 3,2 млрд долл. США и ее эквивалентами. Компания вернула акционерам 147 миллионов долларов через дивиденды и использовала 319 миллионов долларов для сокращения долга. 7 августа 2019 года компания объявила о выплате дивидендов в размере 0,50 долл. США.