Western Digital подготовила объемные HDD

Сотрудники компании Western Digital официально сообщили о том, что вскоре начнутся продажи достаточно продвинутых накопителей, которые позволят хранить на вашем компьютере достаточно много контента. К примеру, обещают HDD в стандартном формате с объемом памяти до 20 терабайт, чего явно хватит, дабы хранить тьму любимых фильмов и сериалов в высоком разрешении. Хотя, конечно, сначала такие вот модели будут продавать только для нужд сервера, ведь обычному пользователю держать дома столько фильмов не нужно, да и стоимость подобного накопителя составляет безумных денег. С другой стороны, это реальная возможность развиваться в данной области и радовать пользователей более продвинутыми решениями для хранения личного контента.