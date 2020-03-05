Western Digital представил твердотельные накопители серии WD Gold U.2

Western Digital анонсировала новую линейку твердотельных накопителей NVMe. Начало поставко намечено на второй квартал 2020 года. Представленные варианты: 960 ГБ, 1,92 ГБ. ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 ТБ. Переход на интерфейс NVMe раскрывает потенциал производительности накопителей для рабочих приложений.

Интерфейс накопителей WD Gold NVMe - PCIe Gen 3.1 x4 U.2. Построены на памяти 3D TLC NAND, со специально разработанным встроенным программным обеспечением и встроенным контроллером. Дополнительные функции: защита от потери данных и передачи данных.

Производитель дает пятилетнюю гарантию на новую серию накопителей. Технические характеристики на данный момент не известны.