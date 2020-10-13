Western Digital представила игровую док-станцию BLACK D50 Game Dock емкостью 2 Тб

Western Digital представила игровую док-станцию BLACK D50 Game Dock. Это компактная высокопроизводительная игровая док-станция SSD. Он поставляется с ограниченной гарантией на 5 лет.

С помощью технологии NVMe D50 Game Dock обеспечивает сверхвысокую скорость. Док-станция представлена объемом 1 Тб и 2 Тб, поэтому у вас будет больше места для хранения игр.

WD BLACK D50 Game Dock оснащен разъемам Thunderbolt 3 и USB портами для подключения множества устройств. Игровая док-станция WD BLACK D50 NVMe SSD оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, управляемой с помощью панели управления WD BLACK Dashboard.

1 Тб версия с накопителем доступна по цене от 499 долларов, док-станция WD BLACK D50 Game Dock без SSD также доступна для заказа по цене 319 долларов.