Western Digital представила игровую док-станцию BLACK D50 Game Dock емкостью 2 Тб

Western Digital представила игровую док-станцию BLACK D50 Game Dock. Это компактная высокопроизводительная игровая док-станция SSD. Он поставляется с ограниченной гарантией на 5 лет.

С помощью технологии NVMe D50 Game Dock обеспечивает сверхвысокую скорость. Док-станция представлена объемом 1 Тб и 2 Тб, поэтому у вас будет больше места для хранения игр.

WD BLACK D50 Game Dock оснащен разъемам Thunderbolt 3 и USB портами для подключения множества устройств. Игровая док-станция WD BLACK D50 NVMe SSD оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, управляемой с помощью панели управления WD BLACK Dashboard.

1 Тб версия с накопителем доступна по цене от 499 долларов, док-станция WD BLACK D50 Game Dock без SSD также доступна для заказа по цене 319 долларов.
Комментарии и отзывы WD BLACK D50 Game Dock
Обзоры:
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
Новости:
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 Thunderbolt 3

TerraMaster D8 Thunderbolt 3 это RAID-хранилище с восемью отсеками для накопителей. Устройство предлагает...
Представлен настольный ленточный накопитель OWC Mercury Pro LTO

Компания OWC пополнила ассортимент настольных ленточных накопителей моделью OWC Mercury Pro LTO, которая ...
TerraMaster представила сетевое хранилище F2-422 с поддержкой VirtualBox и Docker

Производитель сетевого оборудования компания TerraMaster представила сетевое хранилище F2-422 с поддержко...
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Лучшая рация. Baofeng UV-5R 8WЛучшая рация. Baofeng UV-5R 8W
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Лучший чехол для Sony Xperia 10...
Лучший чехол для Sony Xperia 10К сожалению, в погоне за тонким корпусом и привлекательностью многие производители смартфонов напрочь заб...
Samsung Galaxy S21 Ultra может получить ...
Samsung Galaxy S21 Ultra может получить Samsung готовится представить свой смартфон серии Galaxy S следующего поколения, который, вероятно, будет...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серии...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серииПару дней назад в сети появилась информация о том, что компания AMD уже прекратила производство видеокарт...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3MСложилось устойчивое ошибочное мнение, что только игровая периферия может быть удобной и эффективной, а о...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видео...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. ВидеоПродолжая изучение видеорегистраторов сезона 2020 года в центре внимания будет PRESTIGIO RoadRunner 415GP...
Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €90...
Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €90Как и ожидалось, сегодня бренд Honor пополнил ассортимент ноутбуков 16,1-дюймовой моделью MagicBook Pro, ...
Смартфон OnePlus 8T получит 64-Мп камеру...
Смартфон OnePlus 8T получит 64-Мп камеруНедавно компания OnePlus представила смартфон Nord, который представляет средний ценовой сегмент. Но до к...
Представлен ПК-корпус Raijintek Paean Pr...
Представлен ПК-корпус Raijintek Paean PrКомпания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Paean Premium, которая предназначе...
Kingston выпустила серию накопителей Dat...
Kingston выпустила серию накопителей DatСерия флеш-накопителей Kingston DataTraveler включает три модели. Все они обеспечивают безопасность данны...
Готовим изысканные блюда с гриль барбекю...
Готовим изысканные блюда с гриль барбекюБлюда, приготовленные на огне не сравняться ни с чем по своим вкусовым качествам и аромату. Гриль барбекю...
Подбираем аксессуары для Nintendo Wii U ...
Подбираем аксессуары для Nintendo Wii U Очень часто игроки сегодня предпочитают приобретать различные портативные приставки прошлых поколений, та...
Новые игровые мониторы BenQ Mobiuz более...
Новые игровые мониторы BenQ Mobiuz болееBenQ анонсировала игровые мониторы EX2710 и EX2510, первые в своей новой серии Mobiuz. В отличие от сущес...
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor