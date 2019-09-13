Western Digital представила линейку игровых накопителей WD BLACK

Western Digital представила полную линейку игровых накопителей серии WD_BLACK. С его помощью компания разворачивает WD_BLACK в качестве своего нового бренда, ориентированного на игровую аудиторию, как на ПК, так и на консоли. Компания также выпускают несколько новых продуктов, в том числе портативный жесткий диск WD_BLACK P10, внешний жесткий диск WD_BLACK D10 для настольных ПК и портативный SSD WD_BLACK P50.

WD_BLACK P10 - портативный карманный жесткий диск с одним кабелем USB 3.1, необходимый для питания и подключения. Имеется емкость 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ. Его вариант Xbox One имеет наклейку Xbox One на корпусе и включает двухмесячную подписку на Xbox Game Pass Ultimate.

WD_BLACK D10 предназначен для установки на стол с отдельными кабелями питания и подключения к хосту. Он также использует порты USB типа A для зарядки беспроводных игровых периферийных устройств. Базовый вариант WD_BLACK D10 имеет емкость 8 ТБ, а версия D10 Xbox One - 12 ТБ и трехмесячный Xbox Game Pass Ultimate.

WD_BLACK P50- этот портативный SSD содержит накопитель NVMe, который обеспечивает последовательную скорость передачи данных до 2000 МБ / с благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит / с). Один кабель обеспечивает питание и подключение к хосту. Емкость 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.