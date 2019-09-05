Western Digital представила портативный накопитель для заветной коллекции игр на IFA 2019.

Накопитель WD_BLACK™ P10 Game Drive дает возможность повысить быстродействие игровой приставки или ПК, что обеспечит вам необходимое конкурентное преимущество в игре. Это высококачественный внешний жесткий диск емкостью до 5 ТБ, созданный специально для игроков, которые хотят расширить возможности игровой приставки или ПК, сохранив коллекцию игр на накопителе, который можно взять с собой куда угодно. Благодаря WD_BLACK™ P10 Game Drive можно играть без ограничений.

Увеличение Пространства

Создано Для Лучших Результатов

По мере увеличения вашей коллекции вам понадобится пространство для хранения новых ценных игр и больше места для старых любимых игр. На накопителе WD_BLACK™ P10 Game Drive емкостью до 5 ТБ можно хранить до 125 игр3, так что вам не придется думать о том, какие игры удалить на игровой приставке или ПК, чтобы освободить пространство для новых игр.Все функции устройств WD_BLACK™ предназначены для оптимизации игрового процесса, во что бы вы ни играли. Накопитель WD_BLACK™ P10 Game Drive со скоростью передачи данных до 140 МБ/с2 и емкостью до 5 ТБ1 повысит быстродействие игровой приставки или ПК, чтобы вы могли играть с нужной скоростью и без ограничений.

Устройства WD_BLACK™ отличаются исключительным быстродействием, им нет равных среди внешних накопителей премиум-класса. Специально созданный для игр накопитель WD_BLACK™ P10 Game Drive обеспечит необходимую емкость и высокую производительность игровой приставки или ПК, чтобы вы могли уделить больше внимания игре и победе, а не заботе об оборудовании.