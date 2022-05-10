Western Digital представила твердотельные накопители SN850X и P40 Game Drive

Western Digital представила новейшие накопители SN850X и P40 Game Drive. Новинки появятся в продаже этим летом.

WD BLACK SN850X NVMe - твердотельный накопитель PCIe Gen4, который обеспечивает скорость чтения до 7300 МБ/с. Радиатор позволяет поддерживать оптимальную температуру, сохраняя при этом максимальную производительность. Модель будет поставляться емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ по цене от 189,99 долларов.

Твердотельный накопитель WD BLACK P40 Game Drive оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 и невероятной скоростью чтения до 2000 МБ/с в сочетании с настраиваемой RGB-подсветкой. Он будет доступен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ по цене от 119,99 долларов.