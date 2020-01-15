Western Digital представила уникальный прототип SSD на CES 2020

13 января, CES2020 – Корпорация Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2020, которая проходила в Лас-Вегасе с 7 по 10 января, представила свои новые инновационные разработки в широкой линейке решений для хранения данных, предназначенных для любых пользовательских целей. Презентация включала в себя демонстрацию прототипа самого емкого в мире карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C™ емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.Не имеющий аналогов портфель продукции Western Digital предлагает ряд решений для хранения данных для любых целей — от продукции для использования с мобильными устройствами до узкоспециализированных высокопроизводительных накопителей. На выставке CES 2020 компания Western Digital продемонстрировала свои решения для хранения данных под своими брендами G-Technology™, SanDisk®, WD® и Western Digital®.

Прорывной прототип SSD-диска емкостью 8 ТБ от SanDisk

Продолжая традицию технологических прорывов, компания продемонстрировала самый емкий в мире карманный портативный SSD-диск с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps. Создав данный прототип SSD-диска емкостью 8 ТБ для обеспечения потребностей пользователей в записи большого объема информации и его сохранения, Western Digital продолжает расширять границы возможного благодаря этому продукту. Объединяя свой опыт разработки устройств флэш-памяти с искусным дизайном, компания продолжает работу на передовом фронте развития революционных решений, обеспечивающих и предвосхищающих сегодняшние потребности пользователей. Western Digital также представила существующую расширенную линейку портативных SSD-дисков.

Совершенно новый накопитель SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ

На выставке CES 2020 бренд SanDisk представил новейший накопитель с двойным коннектором, который работает с последними моделями смартфонов и ноутбуков, оборудованных интерфейсом USB Type-C1.• Полностью металлический накопитель с большой емкостью позволяет пользователям записывать больше фотографий и видеоматериалов, и легко передавать данные между смартфонами, планшетами и ноутбуками с интерфейсом USB Type-C и компьютерами с разъемом USB Type-A.• Помещающийся на брелке с ключами, этот накопитель предлагает объемное место для хранения данных с крошечным форм-фактором. Благодаря ему пользователи могут иметь дополнительное хранилище данных всегда, когда оно необходимо.• Планируется, что новый накопитель SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ будет доступен для покупателей в конце текущего квартала.