Western Digital представила внешний накопитель

Внешние твердотельные накопители доступны в размерах 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. WD BLACK P50 GameDrive совместим с Microsoft Windows 8.1, 10, Apple MacOS 10.11+, Sony PlayStation 4 Pro и PS4, также поддерживает игровые приставки Microsoft Xbox One.

Корпус имеет размеры 118 мм х 62 мм х 14 мм (Д х Ш х В). Интерфейс подключения Type C, работает со спецификацией USB 3.2 Gen2x2. GameDrive WD-BLACK-P50 поддерживает скорость чтения до 2000 МБ/с. Стоимость накопителей варьируется от объема. За вариант 500 Гб придется выложить 200 евро, 1 Тб за 300 евро, а за 2 Тб почти 600 евро.