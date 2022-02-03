Western Digital сообщает о финансовых результатах за финансовый квартал 2021 года

Компания получила 666 млн долларов денежного потока от операционной деятельности, выплатила общий долг в размере 2,21 млрд долларов, выпустила векселя на 1,00 млрд долларов и завершила квартал с общей суммой денежных средств и их эквивалентов в размере 2,53 млрд долларов. В течение квартала компания полностью погасила остаток своего срочного кредита в размере 943 млн долларов США и погасила 1,27 млрд долларов США по своему срочному кредиту. Кроме того, компания закрыла публичное предложение старших необеспеченных облигаций на общую сумму 1,00 млрд долларов США, в результате чего общий валовой непогашенный долг достиг 7,40 млрд долларов США на конец второго финансового квартала.
Сбои в цепочке поставок повлияли на развертывание облачных жестких дисков у некоторых клиентов, что привело к последовательному снижению поставок эксабайтов во втором финансовом квартале. Тем не менее, устойчивый общий спрос на корпоративные накопители большой емкости, наряду с лидирующей позицией Western Digital с емкостью 18 терабайт, привели к увеличению поставок экзабайт более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
Продолжающийся рост числа телефонов 5G помог компенсировать снижение доходов как от клиентских твердотельных накопителей, так и от клиентских жестких дисков. Что касается мобильных устройств, поставки продуктов BiCS5 в ведущие смартфоны 5G увеличились более чем на 60% последовательно и на 50% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено сильным ростом.