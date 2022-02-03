Western Digital сообщает о финансовых результатах за финансовый квартал 2021 года

Western Digital Corp. сегодня опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года. «Я горжусь командой Western Digital за то, что она показала еще четверть хороших результатов, которые превзошли прогнозы, даже в разгар продолжающихся сбоев в цепочке поставок и проблем, связанных с COVID», — сказал Дэвид Гекелер, генеральный директор Western Digital.

Компания получила 666 млн долларов денежного потока от операционной деятельности, выплатила общий долг в размере 2,21 млрд долларов, выпустила векселя на 1,00 млрд долларов и завершила квартал с общей суммой денежных средств и их эквивалентов в размере 2,53 млрд долларов. В течение квартала компания полностью погасила остаток своего срочного кредита в размере 943 млн долларов США и погасила 1,27 млрд долларов США по своему срочному кредиту. Кроме того, компания закрыла публичное предложение старших необеспеченных облигаций на общую сумму 1,00 млрд долларов США, в результате чего общий валовой непогашенный долг достиг 7,40 млрд долларов США на конец второго финансового квартала.

Сбои в цепочке поставок повлияли на развертывание облачных жестких дисков у некоторых клиентов, что привело к последовательному снижению поставок эксабайтов во втором финансовом квартале. Тем не менее, устойчивый общий спрос на корпоративные накопители большой емкости, наряду с лидирующей позицией Western Digital с емкостью 18 терабайт, привели к увеличению поставок экзабайт более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Продолжающийся рост числа телефонов 5G помог компенсировать снижение доходов как от клиентских твердотельных накопителей, так и от клиентских жестких дисков. Что касается мобильных устройств, поставки продуктов BiCS5 в ведущие смартфоны 5G увеличились более чем на 60% последовательно и на 50% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено сильным ростом.