Western Digital сообщает о финансовых результатах за финансовый квартал 2021 года

Western Digital Corp. сегодня опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года. «Я горжусь командой Western Digital за то, что она показала еще четверть хороших результатов, которые превзошли прогнозы, даже в разгар продолжающихся сбоев в цепочке поставок и проблем, связанных с COVID», — сказал Дэвид Гекелер, генеральный директор Western Digital.

Компания получила 666 млн долларов денежного потока от операционной деятельности, выплатила общий долг в размере 2,21 млрд долларов, выпустила векселя на 1,00 млрд долларов и завершила квартал с общей суммой денежных средств и их эквивалентов в размере 2,53 млрд долларов. В течение квартала компания полностью погасила остаток своего срочного кредита в размере 943 млн долларов США и погасила 1,27 млрд долларов США по своему срочному кредиту. Кроме того, компания закрыла публичное предложение старших необеспеченных облигаций на общую сумму 1,00 млрд долларов США, в результате чего общий валовой непогашенный долг достиг 7,40 млрд долларов США на конец второго финансового квартала.

Сбои в цепочке поставок повлияли на развертывание облачных жестких дисков у некоторых клиентов, что привело к последовательному снижению поставок эксабайтов во втором финансовом квартале. Тем не менее, устойчивый общий спрос на корпоративные накопители большой емкости, наряду с лидирующей позицией Western Digital с емкостью 18 терабайт, привели к увеличению поставок экзабайт более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Продолжающийся рост числа телефонов 5G помог компенсировать снижение доходов как от клиентских твердотельных накопителей, так и от клиентских жестких дисков. Что касается мобильных устройств, поставки продуктов BiCS5 в ведущие смартфоны 5G увеличились более чем на 60% последовательно и на 50% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено сильным ростом.
Комментарии и отзывы Western Digital
Intel раскрывает планы по созданию завода по производству ми…
Intel раскрывает планы по созданию завода по производству миIntel планирует построить не менее двух фабрик на участке площадью 1000 акров (~ 4 квадратных километра) …
Xiaomi запускает приложение Service+…
Xiaomi запускает приложение Service+Компания Xiaomi запускает приложение послепродажной поддержки под названием Service+, которое, вероятно, …
Apple возобновляет продажи в Турции в связи со значительным …
Apple возобновляет продажи в Турции в связи со значительным На прошлой неделе курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару США, в результате чего Apple приос…
Toshiba делится на три отдельные компании в рамках новой стр…
Toshiba делится на три отдельные компании в рамках новой стрCaptor Sheba в этом месяце объявила, что ее компания будет разделена на три отдельные автономные компании…
Поставщик Apple Foxconn продлил закрытие завода в Индии…
Поставщик Apple Foxconn продлил закрытие завода в ИндииПохоже что проблемы Foxconn, крупного поставщика Apple, до сих пор не решились, поскольку он продлевает з…
T-Mobile 5G насчитывает 200 миллионов пользователей в США…
T-Mobile 5G насчитывает 200 миллионов пользователей в СШАT-Mobile объявила, что ее сеть 5G теперь охватывает 200 миллионов человек по всей стране в США. Компания …
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прокомментировал слухи…
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прокомментировал слухиСегодня (28 января 2022 г.) Ван Хуа, генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi , выложил по…
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после напад…
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили дроны после нападОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили использовать дроны. Эта новость появилась после предполагае…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor