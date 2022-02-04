Western Digital выпускает твердотельный накопитель BLACK SN770 для геймеров

Western Digital расширяет ассортимент накопителей представив новую модель - WD BLACK SN770 NVMe.

WD BLACK SN770 NVMe оснащен интерфейсом PCIe Gen4, обеспечивающим скорость чтения до 5150 МБ/с и скорость записи до 2000 МБ/с (только для моделей емкостью 1 ТБ и 2 ТБ). Кроме того, модель обеспечивает обратную совместимость для пользователей с системами PCIe Gen3. Оптимизируйте максимальную производительность в игровом режиме и следите за состоянием накопителя с помощью панели управления WD BLACK. Производитель дает ограниченную 5-летнюю гарантию. Форм-фактор М.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат. Новый твердотельный накопитель WD BLACK SN770 NVMe обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность за счет увеличения максимальной скорости на 40% в обычном режиме и на 20% в режиме энергоэффективности, по сравнению с предыдущими моделями компании.

Накопитель WD BLACK SN770 NVMe доступен для заказа по цене от 59 до 269 долларов.