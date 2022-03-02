Western Digital выпускает жесткий диск NAS емкостью 20 ТБ

Хотя жесткие диски емкостью 20 ТБ уже не являются чем-то новым, последний диск Western Digital для устройств NAS работает немного по-другому благодаря использованию технологии OptiNAND от WD. Семейство WD Red Pro — это семейство NAS-дисков Western Digital более высокого класса, которое имеет хорошую репутацию на рынке. Накопитель состоит из девяти пластин ePMR, каждая емкостью 2,2 ТБ. Как и в случае с ранее выпущенными дисками семейства Red Pro, мы рассматриваем диск со скоростью вращения 7200 об/мин и интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Говорят, что внутренняя скорость передачи данных достигает 268 МБ/с, что делает его вторым самым быстрым диском в серии сразу после версии на 18 ТБ.

iNAND от Western Digital можно рассматривать как SSD без DRAM в корпусе с одним чипом, и в этом случае он используется в качестве большого фрагмента кэш-памяти для жесткого диска.

Еще одно преимущество технологии OptiNAND, согласно WD, заключается в том, что до 100 МБ данных в кэше записи DRAM объемом 512 МБ, который также есть у накопителя, можно сбросить в iNAND в случае неожиданного отключения питания от накопителя. Это может помочь сохранить важные данные. WD Red Pro 20 ТБ уже поступил в продажу по цене 499,99 долларов США.