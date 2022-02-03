Western Digital выпустила твердотельный накопитель WD Black SN770

Western Digital также предоставил некоторые случайные значения производительности в виде до 740 000 IOPS при чтении и 800 000 IOPS при записи, что должно сделать этот твердотельный накопитель одним из самых быстрых твердотельных накопителей без DRAM. Western Digital утверждает, что SN770 на 20 процентов более энергоэффективен, чем SN750 SE. WD предоставляет пятилетнюю гарантию на все накопители . Цены начинаются с 59,99 долларов США за 250 ГБ, 500 ГБ — 79,99 долларов США, 1 ТБ — 129,99 долларов США и 2 ТБ — 269,99 долларов США.