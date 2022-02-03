Western Digital выпустила твердотельный накопитель WD Black SN770

Сегодня компания Western Digital расширила свою серию твердотельных накопителей WD Black еще одной моделью SN770. Емкость варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ, в отличие от SN750 SE, максимальная емкость которого составляет 1 ТБ, а последовательная скорость также увеличена: скорость чтения составляет до 5150 МБ/с, а скорость записи — до 4900 МБ/с.

Western Digital также предоставил некоторые случайные значения производительности в виде до 740 000 IOPS при чтении и 800 000 IOPS при записи, что должно сделать этот твердотельный накопитель одним из самых быстрых твердотельных накопителей без DRAM. Western Digital утверждает, что SN770 на 20 процентов более энергоэффективен, чем SN750 SE. WD предоставляет пятилетнюю гарантию на все накопители . Цены начинаются с 59,99 долларов США за 250 ГБ, 500 ГБ — 79,99 долларов США, 1 ТБ — 129,99 долларов США и 2 ТБ — 269,99 долларов США.

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