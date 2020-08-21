Western Digital выпустила внешние твердотельные накопители My Passport

Компания Western Digital выпустила внешние накопители My Passport объемом до 2 Тб. Серия накопителей My Passport предлагает емкость 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Внешний диск компании WD использует технологию NVMe для обеспечения высокой скорости передачи данных. Скорость чтения достигает 1050 Мб/с, а скорость записи до 1000 Мб/с. Подключить накопители можно через кабель USB-C, который есть в комплекте.

Накопители My Passport оснащены 256-битным аппаратным шифрованием AES для повышения безопасности данных. Металлический корпус обеспечивает защиту от ударов и вибрации. Серия доступна в сером, синем, красном и золотом цветах. На внешние накопители распространяется гарантия 5 лет. Стоимость линейки Western Digital My Passport начинается от 181 долларов.