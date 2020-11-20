Western Digital выпустит накопители для ценителей Call of Duty: Black Ops Cold War

Western Digital выпустит специальную серию накопителей, приуроченных к выходу игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Накопители поступят в продажу в ограниченном количестве.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War включает в себя накопители: WD_BLACK P10, WD_BLACK P50 Game Drive и WD_BLACK SN850 NVMe с интерфейсом PCIe 4.0. При покупке накопителя WD_BLACK P10, игрок получит ваучер на 1100 очков Call of Duty. Стоимость накопителя составляет 109,99 долларов.

WD_BLACK P50 Game Drive будет доступен в декабре. Также при покупке игрок получит ваучер на 2400 очков. P50 Game Drive поступит в продажу в декабре по цене 249,99 долларов.

WD_BLACK SN850 NVMe также дарит игроку 2400 очков, которые можно обменять на разные предметы в игре. Накопитель будет стоить 239,99 долларов.