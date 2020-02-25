Western Digital представляет iNAND память

Новая память iNAND EU521 компании Western Digital предлагает пользователям мобильных приложений высокую пропускную способность UFS 3.1, а также кэширование SLC NAND. Скорость записи достигает 800 мб/с.

iNAND EU521 увеличит загрузку видео с разрешением 4K/8K. Емкость флеш-накопителя будет доступна в 128 Гб и 256 Гб вариантах. iNAND EU521 использует 96 слойную технологию NAND. Производитель усовершенствовал интерфейс для мобильных приложений. Устройство обеспечивает высокую производительность при работе с большими объемами данных.

Официальный старт продаж начнется в марте 2020 года.