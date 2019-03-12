WhatsАpp борется с модифицированными версиями

Приложение WhatsApp обновил свою политику безопасности новым предложением, которое временно запретит пользователям, пойманным при использовании модифицированной версии своего приложения. Модифицированные версии WhatsApp, такие как WhatsApp Plus и WhatsApp Prime, уже давно популярны, поскольку в них добавлены дополнительные функции, которых нет в базовом приложении.

В новом разделе часто задаваемых вопросов говорится, что пользователи увидят предупреждение: « Ваш номер телефона запрещен для использования WhatsApp. Обратитесь в службу поддержки за помощью. ”К счастью, если вас забанят, все что вам нужно сделать, это удалить модовое приложение и переустановить официальное.