WhatsApp сможет обнаруживать спам и фальшивые новости

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователю видеть, сколько раз сообщение было переслано.

Чтобы получить эту информацию, пользователь должен открыть раздел информации о сообщении, и данные будут там. Сообщение, которое было переслано пять или более раз, получит статус «Часто пересылается». WhatsApp добавляет эту функцию, чтобы помочь пользователю увидеть, является ли сообщение спамом. Некоторые сообщения, которые были отправлены несколько раз, являются спамом или могут быть «поддельными новостями».