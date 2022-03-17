Winamp выставит на аукцион культовый скин 1997 года как NFT

Winamp, популярный медиаплеер, доминировавший в индустрии потоковой передачи музыки до 2000 года, решил продать невзаимозаменяемый токен (NFT), связанный с оригинальной оболочкой своего медиаплеера 1997 года. Winamp выставит NFT на аукцион через OpenSea с 16 по 22 мая, после чего будет проведена отдельная продажа всего NFT на основе 20 произведений искусства, созданных на основе оригинального скина. Ожидается, что доходы от продажи будут направлены в недавно созданный фонд Winamp Foundation, который обещает пожертвовать их на благотворительные проекты в поддержку музыкантов.

Согласно веб-сайту, созданному медиаплеером, Winamp планирует получать NFT производных произведений искусства через процесс, который позволяет художникам отправлять работы на основе Winamp в период с сегодняшнего дня до 15 апреля. Выбранные художники получат 20 процентов доходов от каждого рисунка. Winamp также уточняет, что 19 из 20 выбранных произведений искусства будут продаваться тиражом 100 копий, а одно — 97 копий. Однако все произведения искусства будут продаваться по цене 0,08 Ethereum (около 210 долларов). Что касается вторичных продаж, художники будут получать 10 процентов в качестве роялти, где продавец будет устанавливать свою цену. В заявлении глава отдела развития бизнеса Winamp, Тьерри Аскарес поясняет, что те, кто купит NFT, получат токен блокчейна, связанный с изображением либо оригинального скина 1997 года, либо одного из его производных.
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