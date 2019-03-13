Windows 10 Insider позволяет зеркалить экрана телефона Android

Microsoft недавно выпустила новую версию Windows 10 Insider Build с несколькими новыми функциями. Среди наиболее интересных функций является «экран телефона», которая позволяет пользователям зеркально отображать свой телефон прямо на ПК. Функция является частью инструмента «Ваш телефон», который Microsoft представила ранее. Соединение между ПК и телефоном осуществляется через Bluetooth с периферийным режимом с низким энергопотреблением, что теперь является обязательным требованием.

После подключения приложение отобразит список установленных приложений Android на устройстве. Затем пользователи могут щелкнуть любое приложение, чтобы начать использовать его на экране удаленного телефона.В настоящее время поддержка ограничена устройствами Samsung Galaxy S8, S8 +, S9 и S9 +. Ожидается, что список поддерживаемых устройств будет расширяться по мере приближения к стабильной версии.