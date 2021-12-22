XPG продемонстрирует новейший ассортимент продукции на выставке CES 2022

XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет, о своём участии в выставке CES 2022 года (5–8 января) в Лас-Вегасе. В её рамках будут представлены новейшие продукты XPG и ADATA, включая игровые системы, периферийные устройства, аксессуары и компоненты, такие как новейшая память DDR5, твердотельные накопители (SSD) PCIe 5.0. и новейший ультрасовременный блок питания с платиновым сертификатом.

XPG и ADATA готовятся предоставить пользователям производительность нового поколения с новейшими твердотельными накопителями PCIe Gen5x4 и памятью DDR5 DRAM. На стенде посетители впервые познакомятся с XPG LANCER RGB DDR5 и CASTER RGB DDR5, которые обеспечивают производительность нового уровня до 6000 и 7000 млн операций в секунду. Также будет представлена промышленная память ADATA DDR5-4800 U/SO/R-DIMM со встроенными модулями ECC и PMIC.

Кроме того, на стенде будут представлены два прототипа твердотельных накопителей ADATA PCIe Gen5x4. В их число входят Project Nighthawk, оснащенный контроллером Silicon Motion SM2508 и способный обеспечивать скорости последовательного чтения/записи до 14/12 ГБ/с, и Project Blackbird с контроллером InnoGrit IG5666, скорости чтения/записи которого достигают 14/10 ГБ/с. Оба твердотельных накопителя имеют емкость до 8 ТБ. Также будет присутствовать новый внешний твердотельный накопитель Elite SE920 USB4 от ADATA. Внешний твердотельный накопитель обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с и оснащен встроенным вентилятором для охлаждения.

CES станет площадкой для анонса новейшего и самого мощного блока питания на сегодняшний день в ассортименте XPG, XPG CYBERCORE, блока питания с сертификатом 80 Plus Platinum и Cybenetics, и с конфигурациями 1000 Вт и 1300 Вт соответственно. Блоки питания XPG CYBERCORE, оснащенные вентиляторами премиум-класса XPG VENTO PRO, созданными в сотрудничестве с Nidec, обещают сделать XPG ведущим производителем блоков питания в своем сегменте.

XPG также впервые представит прототип XPG BATTLECRUISER PRO, шасси Super ATX full-tower с четырехсторонней панелью из закаленного стекла и встроенным контроллером управления вентиляторами с освещением.

Также будет представлена новейшая система жидкостного охлаждения из семейства LEVANTE, XPG LEVANTE PRO, с круглым ЖК-дисплеем, который можно полностью настроить с помощью программной экосистемы XPG PRIME. Система построена на базе новейшей помпы ASETEK и оснащена флагманскими вентиляторами XPG VENTO PRO 120 PWM.

На стенде XPG будет представлено полное семейство игровой периферии XPG. Среди них XPG запускает серию новых игровых мышей ALPHA, отличающихся новейшим эргономичным дизайном и высокопроизводительным оптическим датчиком PIXART PAW3335. В эту серию входят беспроводная версия с проприетарным подключением 2,4 ГГц во время игр или стандартным подключением Bluetooth для повседневного использования, а также проводная версия. Все продукты совместимы с экосистемой программного обеспечения XPG Prime.

XPG также позволит посетителям взглянуть на свой последний концептуальный продукт под названием XPG VAULT, проводную мышь USB-C. Текущий прототип может интегрировать до 1 ТБ твердотельной памяти, работающей со скоростью 985 МБ / с, и программное обеспечение Gaming Launcher, которое обещает сделать ваши игровые библиотеки удобными для переноса и более высоким уровнем интеграции игр с экосистемой программного обеспечения XPG Prime.

На стенде будет представлена вся линейка ноутбуков XPG, включая отмеченный наградами 15,6-дюймовый ноутбук XPG XENIA 15 KC. Это устройство является результатом сотрудничества между XPG и Intel и оснащено процессором Intel® Core ™ i7 11800H 11-го поколения и графикой NVIDIA® RTX 3070. Более того, для максимальной стабильности и производительности ноутбук оснащен жидкометаллическим термоинтерфейсом, твердотельным накопителем XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ и высокопроизводительной памятью XPG объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR4-3200 МГц. Среди других систем, представленных на выставке, - 15,6-дюймовый ультрабук XPG XENIA Xe, основанный на стандарте платформы Intel EVO ™, и удивительно легкий ультрабук XPG XENIA 14 с тонким корпусом из магниевого сплава, который весит всего 970 г, что делает его самым легким ноутбуком в своем размере.