Xbox Series X получит медленный SSD

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что консоль Xbox Series X обзаведется твердотельным накопителем, который позволит запускать систему быстрее и играть в любые игры без проблем с текстурами. Однако все надеялись на какой-то весьма быстрый твердотельный накопитель, а на деле получается, что Xbox Series X получит нечто достаточно простое. В интернете появились спецификации накопителя, в состав которого входит контроллер Phison E19. Это довольно простое решение, которое ограничивает накопитель объемом в 2 ТБ и скоростью на чтение в 3700 МБ/сек. Конечно, это гораздо выше, чем у HDD, но это явно не прорыв и не удивительный продукт, о котором нам говорили в Microsoft. Это просто быстрый SSD и не более.