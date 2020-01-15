Xbox Series X получит продвинутый SSD

2020-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox Series X; [42]
Появилась достаточно интересная информация об игровой консоли Xbox Series X, которая вот уже в конце этого года отправится в официальную продажу. Производитель заявил, что в основе консоли будет лежать твердотельный накопитель, да не простой, как у всех владельцев компьютеров, а SSD работающий по интерфейсу PCIe 4.0 со скоростью загрузки до 7 Гбайт/сек. Для понимания данной цифры стоит указать несколько самых быстрых накопителей на рынке, которые стоят просто безумных денег и при этом выдают скорость примерно в 3,5 Гбайт/сек. Соответственно, у данной консоли скорость загрузки будет в два раза выше, чем у самого быстрого твердотельного накопителя на рынке, что тоже говорит о многом. Возможно, именно на этом производитель и делает упор.


Комментарии и отзывы Xbox Series X
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