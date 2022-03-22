Xiaomi Automobile продемонстрирует первый прототип электромобиля в конце этого года

Согласно сообщениям из Китая, Xiaomi Automotive представит прототип или концепт электромобиля до конца года. Предположительно, компания имеет в виду раскрытие информации в третьем квартале 2022 года, хотя еще неизвестно, в какой форме оно будет реализовано. Xiaomi пропустит Пекинскую международную автомобильную выставку 2022 года, запланированную на период с 21 по 30 апреля. Однако международная автомобильная выставка в Индонезии в этом году приходится на период с 12 по 21 августа, что предоставит Xiaomi платформу для представления прототипа в течение третьего квартала 2022 года. В качестве альтернативы Xiaomi может провести специальное мероприятие, как это делается для выпусков смартфонов.