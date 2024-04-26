Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen вышел в Европе

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу электросамокат Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen, глобальный дебют которого состоялся месяц назад. В Старом Свете новинка стоит 300 евро. Самокат оснащается 300-Вт двигателем (максимальная мощность равна 390 Вт), заявленной автономностью 25 километров, преодолением уклонов до 15 процентов, максимальной скоростью 25 км/ч, барабанным тормозом на переднем колесе и системой E-ABS на заднем, стандартным, спортивным и пешеходным режимами вождения, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IPX4, поддержкой приложения Xiaomi Home, складным рулем и массой 16,2 кг.