Xiaomi Mi Reader Pro будет стоить 200 долларов

Компания Xiaomi анонсировала скорую презентацию нового ридера Mi Reader Pro. Для первых покупателей цена составит 170 долларов, а затем повысится до 200 долларов. Судя по тизеру, аппарат получит более крупный по сравнению с Mi Reader дисплей с более узкими рамками.

Что до выпущенного год назад Xiaomi Mi Reader, то он при цене в 85 долларов получил 6-дюймовый E Ink-дисплей с разрешением 1024:768 пикселей (плотность 212 PPI) и антибликовым покрытием, четырехъядерную платформу Allwinner B300 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 1800 мАч и разъем USB-C.